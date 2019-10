Emiliana Costa

«Non sappiamo di cosa si tratti. Sappiamo che è un varietà perché non sapevamo cosa metterci dentro. Il nome invece è abbastanza originale: Lo Stato Sociale Show». Lodo Guenzi e i suoi 4 compagni di band - Alberto Cazzola (Albi), Francesco Draicchio (Checco), Alberto Guidetti (Bebo) ed Enrico Roberto (Carota) - saranno tutte le domeniche on air su Rai Radio 2, dalle 16 alle 17.30, con un nuovo programma tutto da ridere. Ieri l'esordio. E nel dopo partita come lo hanno definito loro ci hanno svelato i segreti esilaranti dello show. «C'è un mimo spiega Bebo che in radio funziona bene». Gli fa eco un ironico Lodo: «Cerchiamo di elevare il livello culturale di questo paese facendo fallire la Rai».

Il programma si articola in rubriche comiche, ospiti in studio e musica dal vivo. I cinque musicisti interagiscono e si sostengono, senza mai sovrapporsi. Parola d'ordine: condivisione. «Siamo un collettivo scherza Bebo abbiamo un sistema democratico che stiamo esportando all'estero». Neanche il secondo posto a Sanremo 2018 con Una vita in vacanza li ha cambiati. «Io dopo la settimana sanremese mi sono comprato un aspirapolvere», rivela Checco. «L'Ariston aggiunge Lodo - ha risposto bene al nostro messaggio, saltavano tutti come grilli».

Da novembre lo Stato Sociale Show sbarcherà anche in video, sulla piattaforma RaiPlay. La complicità della band sarà ancora più fruibile. «Il nostro segreto? Fare tante cose insieme - spiega Carota - musica, libri e ora la radio». E parlando, invece, del recente divorzio musicale dei Thegiornalisti, Lodo conclude (ironico) così: «Le nostre canzoni? Le ha scritte tutte Tommaso Paradiso».

