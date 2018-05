Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaLounge music e suggestioni futuristiche. Gli Arctic Monkeys sono pronti a tornare in scena, in una versione rivisitata e corretta. Domani e domenica la band inglese si esibirà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, per un doppio live pieno di sorprese. Sì, perché il gruppo di Alex Turner, che ha strappato agli Oasis il record inglese di velocità di vendita per un album d'esordio e che ha abituato i fan a un sound punk e indie-rock, è tornato sul mercato con un album innovativo. Tranquility Base Hotel & Casino rappresenta un coraggioso cambio di stile, con i riff di chitarra che lasciano spazio a sonorità più morbide e le note del pianoforte che si fanno protagoniste.Il concerto degli Arctic Monkeys ultima parte del loro tour mondiale dà il via al Roma Summer Festival, che per oltre due mesi (con uno show extra a settembre) animerà la splendida cavea dell'Auditorium. In anticipo di circa trenta giorni rispetto allo scorso anno, la kermesse ospiterà 40 concerti di tutti i generi, dal rock, al pop, fino alla musica classica. E sono nomi importanti quelli attesi nella Capitale. Tra gli artisti che si esibiranno, Patti Smith, Noel Gallagher, Lp + Tom Walker, Simple Minds, Hollywood Vampires, Alanis Morrisette, Franz Ferdinand, Mogwai, Ringo Starr, James Blunt, Jethro Tull, King Crimson, Caetano Veloso, Steven Tyler, Sting Special Guest Shaggy e David Crosby & Friends.Si tratta del festival più lungo e ricco per qualità e numero delle proposte nella storia della Fondazione Musica per Roma. Con questa manifestazione, la Capitale diventa centro della musica internazionale. E la cavea, un punto di ascolto privilegiato, unico al mondo. Non è tutto.Per la prima volta nella storia del'Auditorium sarà possibile assistere a nove concerti rock e pop in piedi nel parterre (Arctic Monkeys, Noel Gallagher, Snarky Puppy, Hollywood Vampires, Alanis Morissette, Franz Ferdinand/Mogwai, Steven Tyler, Baustelle, Bandabardò), per dare la possibilità a chi vuole scatenarsi di ballare sotto le stelle.Per allestire lo scenario suggestivo, sono stati necessari 13 giorni di lavoro e 1.200 ore di montaggio. Il palco più spettacolare dell'estate avrà cento proiettori luci ed è ampio mille metri quadrati. Insomma, il conto alla rovescia è partito. Da domani a Roma regna la musica.riproduzione riservata ®