La magia della Race for the Cure si è rinnovata anche quest'anno. Nonostante la pioggia battente ieri mattina sulla Capitale, sono stati oltre 81mila un record assoluto - i partecipanti alla corsa contro i tumori del seno promossa da Komen Italia. Protagoniste della manifestazione solidale, giunta alla ventesima edizione, le donne in rosa. Donne che hanno sconfitto o stanno combattendo la malattia. La partenza, come ogni anno, dal Circo Massimo, con una possibilità di scelta per i podisti. La 5 chilometri per i più allenati o la passeggiata di 2 chilometri tra le bellezze di Roma. L'obiettivo solo uno, raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore del seno e diffondere la cultura della prevenzione.

In tribuna d'onore, a dare il via ufficiale all'appuntamento sportivo, Laura Mattarella, il presidente di Komen Italia Riccardo Masetti, la fondatrice di Komen Usa Nancy Brinker, il presidente onorario della Race for the Cure Aurelio De Laurentiis e le testimonial della corsa solidale Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.

A sfilare per le vie del centro, tante donne in rosa che, nonostante la pioggia, hanno voluto esserci. «Ho un cancro al seno e tuttora sono in cura con chemioterapici», racconta una podista. C'è poi chi corre in coppia: «Sono una prof in rosa e una mia alunna mi ha accompagnata. Ho avuto un cancro al seno e uno al polmone. Però oggi sono qui e sono felice». Il momento più commovente della giornata è il simbolico lancio di palloncini dedicato a chi non c'è più. «L'appello ha commentato Rosanna Banfi, madrina delle donne in rosa è solo uno, fare prevenzione, non abbiate paura». Le fa eco Mariagrazia Cucinotta: «Il senso di questa giornata è esserci, per tutte quelle persone che stanno affrontando la malattia».

Grazie alla Race for the Cure sono stati investiti più di 17 milioni di euro per dare vita a oltre 850 nuovi progetti. «Nonostante il cancro al seno sia altamente curabile ha concluso il prof. Masetti ogni anno in Italia 12mila donne perdono la loro battaglia. Con il nostro contributo puntiamo ad azzerare questo numero».

