Emiliana Costa La colonnina di mercurio sale, le spiagge si riempiono (sempre

La colonnina di mercurio sale, le spiagge si riempiono (sempre a distanza di sicurezza) e i cocktail con l'ombrellino iniziano a spuntare come funghi sul lungomare italico. L'estate della ripartenza è cominciata ed è arrivato il momento dei tormentoni, i motivetti che per tre mesi non ci leveremo dalla testa. E se fino a qualche anno fa, erano i ritmi latini a farla da padrone, nel 2021 il tormentone è tutto italiano. Ma chi è che ha già conquistato il cuore dei fan? A differenza delle passate stagioni, in vetta alle classifiche non troviamo i classici hitmaker. Ma giovanissimi amici di Maria De Filippi e insoliti featuring.

Re Mida dell'estate 2021 è senza ombra di dubbio l'inedito trio delle meraviglie, Fedez con Orietta Berti e Achille Lauro. La loro Mille, in pochi giorni, è il singolo più venduto (Fimi). Il videoclip in perfetto stile anni 60 sta sbancando il web, con 11 milioni di visualizzazioni. Secondo posto Fimi, ma primo su Spotify, il 18enne veneto Sangiovanni, con la sua sua Malibù. Anche lui grande protagonista dell'estate post lockdown. Tra i più ascoltati, troviamo poi Aka 7even (dalla scuderia De Filippi) e il poeta urbano Rocco Hunt. Una boccata d'aria fresca con Paolo Belli, che celebra la Nazionale con Siamo la fine del mondo.

Tra le altre hit non incluse in questa carrellata, va citata Gaia Gozzi che con Boca torna al portoghese, nella sua prima collaborazione internazionale con Sean Paul. Ci sono poi la strana coppia Clementino-Nina Zilli con Senorita, Fred De Palma con Ti raggiungerò, Irama con Melodia Proibita e Nuovo Range di Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K.

