Emiliana Costa

La canzone d'autore entra in scena con A tu per tu con, evento nel corso della quale si esibiranno i grandi nomi della musica italiana, preceduti da giovani talenti. L'obiettivo è quello di far conoscere al pubblico la nostra tradizione cantautorale, con la possibilità di interagire con i protagonisti. Il connubio di musica e parole è un'idea di Andrea Maia, direttore del teatro Golden, che ospiterà la rassegna, e affidato alla direzione artistica della cantautrice, trainer e talent scout, Grazia Di Michele.

A calcare il palco del teatro romano, un'accurata selezione di firme del panorama musicale italiano. Morgan (23-24 marzo), Mimmo Cavallo (29 marzo), Carlo Marrale (30-31 marzo), Syria (1-2 aprile), Bungaro (3-4 aprile), Mariella Nava (5-6 aprile), Grazia Di Michele (7-8 aprile), Alberto Fortis (10-11 aprile) e Rossana Casale (12-13 aprile) daranno vita a un programma di recital e progetti originali (alcuni dei quali inediti), nel quale ogni artista racconterà se stesso attraverso la musica e durante il quale sarà possibile per il pubblico interagire con loro.

Ad aprire lo show saranno nuove promesse della musica cantautorale italiana. In ordine di apparizione: Davide Valeri, Mauro Pandolfo, Francesco Rainero, Claudia Megrè, Ida Scarlato, Eleonora Betti, Giulia Pratelli, Federico D'Annunzio, Valeria Crescenzi.

Gli artisti si esibiranno in concerti unplugged, formula scelta per la particolare tipologia architettonica del Golden, nel quale il pubblico su tre lati circonda l'artista. Proprio come in un incontro a tu per tu. La rassegna si concluderà domenica 14 aprile con lo spettacolo di Max Maglione Noi duo, il cui ricavato andrà all'Associazione Peter Pan Onlus, che da anni svolge la sua attività a sostegno dei bambini malati di cancro.

«Nella tradizione cantautorale - ha spiegato Grazia Di Michele - gli aspetti autobiografici e narrativi sono fondamentali, per questo abbiamo pensato a una serie di incontri faccia a faccia tra pubblico e artista».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA