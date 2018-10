Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaIl muro della cisterna romana di Colle Oppio potrebbe crollare, con un notevole rischio per l'incolumità pubblica. L'antico serbatoio dell'acqua delle Terme di Traiano, chiamato in età medievale cisterna delle Sette Sale, sarebbe stato danneggiato dalle radici di 14 alberi, che entro il 2019 andranno abbattuti. Si tratta di dieci eucalipti, un cipresso e un lauro che con le loro radici «hanno fortemente compromesso la stabilità della struttura antica e del muro alto cinque metri, nell'area di via Mecenate», come si legge nella determina del dipartimento Tutela ambientale del Campidoglio che ha autorizzato l'abbattimento delle piante «con urgenza e da eseguire immediatamente». Non è tutto. L'eventuale cedimento del muro «comporterebbe un notevole pericolo per l'incolumità pubblica», si legge nel provvedimento. Entro il primo semestre del 2019 gli alberi dovranno essere rimpiazzati con «un'adeguata copertura arborea» dell'area.Insomma, il pericolo sarebbe concreto e ricorderebbe il crollo di qualche anno fa del soffitto della Domus Aurea. In quel caso a cedere fu una delle volte delle gallerie Traianee. L'incidente interessò un'area di 60 metri quadri, ma fortunatamente non ci fu nessuna vittima. Intanto, per quanto riguarda il parco di Colle Oppio sarebbero previsti dei cambiamenti in fatto di viabilità, ovvero l'eliminazione delle automobili dalla zona archeologica. Il progetto, arrivato ieri mattina sul tavolo delle commissioni Mobilità e Ambiente, segue il divieto di passaggio e di sosta dei bus turistici che, con il piano che entrerà in vigore a breve, dovranno trovare una location alternativa. E ora è il turno delle auto private che, secondo il progetto ancora tutto da definire dall'amministrazione capitolina, dovranno «fare il giro largo» per non oltrepassare i cancelli di una delle vie a maggiore densità archeologica del centro storico. In pratica, il progetto prevede la totale chiusura di viale del Monte Oppio e il cambiamento della viabilità della zona. Con via della Polveriera che diventa a doppio senso per un tratto e il traffico dirottato su via delle Sette Sale.Il capogruppo della commissione Mobilità Enrico Stefano ha ricordato che «il progetto sarà armonizzato anche dalla pedonalizzazione di metà di via Labicana, che diventerà ciclo-pedonale».