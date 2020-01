Emiliana Costa

Idolo del rap più intimo, adorato dai fan dell'indie, nei suoi brani canta l'amore sofferto, sfatando così il mito del rapper machista. «Anch'io dice posso andare sotto per una ragazza». Mecna sbarca nella Capitale con il suo Fuori dalla città tour. Dopo i sold out di Milano, Napoli, Torino, Treviso, Bari, Caserta e Bologna, stasera l'artista foggiano si esibirà al Monk e anche in questo caso il live è già tutto esaurito. Complice il successo dell'album Neverland realizzato in collaborazione con il producer romano Sick Luke (famoso per il sodalizio con la Dark Polo Gang). Il rapper interpreterà dal vivo brani tratti dall'ultimo disco, come Pazzo di te e Non dormo mai. Ma non mancheranno anche suoi pezzi storici.

Mecna, al secolo Corrado Grilli, classe 1987, è un rapper anomalo, precursore del genere Coez, in cui la rima hip hop si fonde con temi più intimisti. La malinconia diventa quasi una sua cifra stilistica, tanto che lo stesso artista ha dichiarato: «I fan vogliono vedermi soffrire». Ma con l'ultimo album, il rapper ha sparigliato le carte. Il sodalizio con Sick Luke, simbolo della trap, è piuttosto singolare, ma proprio per questo ha dato vita a contaminazioni e sonorità inedite, ispirate ai Nirvana, Bob Sinclair e Kanye West. Alla realizzazione dell'album hanno partecipato anche Valerio Bulla, chitarrista della band I Cani, e il collaboratore storico di Mecna, Alessandro Cianci.

In Neverland, il rapper torna a raccontare l'amore, ma affronta anche nuovi temi. Per la prima volta nei suoi brani parla di successo e popolarità. La fama rappresenta per gli artisti un traguardo importante per determinare il proprio ruolo nella società, ma porta con sé il peso dell'essere sempre sotto i riflettori. «La gente per strada mi riconosce. È facile perdersi spiega Mecna - Io cerco di mantenere un profilo basso e continuo a fare anche il grafico (l'artista ha una laurea con lode all'Istituto Europeo del Design, ndr). Per la mia personalità stare dietro le quinte è un ruolo più consono. Probabilmente non so vivere la vita da rapper».

riproduzione riservata ®

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA