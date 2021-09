Emiliana Costa

Gli ombrelloni si chiudono e i lettini tornano in cabina. Le ferie sono già un ricordo, ma nella mente ancora i tormentoni che ci hanno accompagnato per oltre tre mesi. Colonna sonora delle nostre vacanze. E' arrivato, dunque, il momento di tirare le somme. Quest'anno, la competizione tra i brani dell'estate è stata tutta italiana, tra giovanissimi amici di Maria De Filippi e inedite collaborazioni. E allora quali artisti hanno vinto e chi è rimasto più indietro nella gara a suon di vendite e stream? Ecco la nostra classifica.

LE 4 FANTASTICHE M

Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, Mille di Fedez featuring Orietta Berti e Achille Lauro, Malibù di Sangiovanni e Makumba di Noemi e Carl Brave sono le canzoni che Leggo incorona regine dell'estate 2021. Tuttora tra le prime dieci nella classifica Fimi dei singoli più venduti. Ma andiamo con ordine. Il brano dei rapper lombardi, che tratteggia la passione tra due innamorati, ha letteralmente fatto impazzire i fan, saldo al primo posto Fimi e con oltre 60 milioni di riproduzioni su Spotify. Numeri da capogiro anche per il twist allegro firmato Fedez, Berti e Achille Lauro. Il videoclip in stile anni 60, cult dell'estate, sfiora i 66milioni di visualizzazioni. Malibù, il brano d'amore che il 18enne veneto ha dedicato alla fidanzata romana Giulia Stabile, sbaraglia tutti su Spotify superando gli 87milioni di stream. E infine, la penna gentile di Carl Brave. La sua delicata Makumba in coppia con Noemi chiude al decimo posto Fimi e conquista il cuore dei fan.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Posto d'onore nell'olimpo dei tormentoni estivi anche per Un bacio all'improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena (41milioni di stream e 13esimo posto Fimi) e Loca di Aka 7even (44milioni su Spotify e 21esimo nella classifica dei singoli più venduti). Buona la prestazione anche di Elettra Lamborghini con il suo Pistolero, il brano dalle atmosfere western che ha fatto incetta di riproduzioni (35milioni) su Spotify. Argento anche per Marea di Madame e Movimento lento di Annalisa feat. Federico Rossi, tra le icone della stagione.

HITMAKER AI BOX

Estate parzialmente nuvolosa per i tradizionali hitmaker, che chiudono tutti la classifica Fimi ben oltre il ventesimo posto. Dal reggae-pop di Mohicani dei Boomdabash feat. Baby K, alle sonorità orientali del duo di producer Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, con la loro Shimmy Shimmy. Fino alla Salsa di J-Ax e Jake La Furia. Alla prossima estate.



