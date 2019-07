Emiliana Costa

È morto Andrea Camilleri, l'Omero gentile che ha raccontato la sua Sicilia in una lingua straordinaria. Lo scrittore 93enne si è spento ieri mattina a Roma all'ospedale Santo Spirito, dov'era ricoverato dallo scorso giugno a causa di una crisi respiratoria. «Le condizioni sempre critiche di questi giorni - si legge nel bollettino si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali».

L'ultimo saluto a Camilleri sarà oggi a Roma, dalle 15, al Cimitero Acattolico per gli stranieri nel quartiere Testaccio (via Caio Cestio 6). Per volontà dello scrittore e della sua famiglia non ci sarà camera ardente e il funerale si svolgerà in forma privata. Solo dopo sarà reso noto il luogo della sepoltura.

Camilleri, nato il 6 settembre 1925 a Porto Empedocle (Agrigento) già sceneggiatore e regista - esordisce come scrittore nel 1978, ma la grande popolarità arriva nel '94 con La forma dell'acqua, il primo romanzo poliziesco con il commissario Montalbano. Da allora l'intellettuale - dall'aplomb tenero ma vigoroso nelle sue battaglie sociali non ha più smesso di impastare realtà e fantasia, raccontando in una lingua straordinaria, il vigatese, il connubio tra potere e malavita.

Il maestro siciliano ha continuato a raccontare storie fino alla fine, con una produzione di cento romanzi e 31 milioni di copie vendute. «Sono cieco spiegava - ma tutti gli altri sensi vanno in soccorso».

