Emiliana Costa È ancora incubo bus a Roma. A due giorni dall'esplosione

Emiliana CostaÈ ancora incubo bus a Roma. A due giorni dall'esplosione del mezzo Atac in via del Tritone - con le immagini del veicolo in fiamme che hanno fatto il giro del mondo - ieri pomeriggio un altro autobus ha preso fuoco nel cuore della Capitale, questa volta a piazza Venezia.Un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus della linea 46. Si tratta di un Mercedes Citaro, lo stesso modello di via del Tritone. Immediata l'evacuazione dei passeggeri, che sono stati tratti in salvo senza problemi. Le fiamme sono state domate subito e sul posto sono intervenuti i vigili urbani per gestire il traffico in tilt.Certamente, il rogo di ieri non ha niente a che vedere con quello di martedì scorso che ha danneggiato anche un negozio e ha annerito la facciata di un palazzo - ma ormai a Roma è psicosi autobus. Si tratta infatti del quarto incidente in due giorni. Sempre martedì un altro bus era andato a fuoco nella periferia sud di Roma. E mercoledì pomeriggio, un'avaria avrebbe costretto il conducente della linea 85 a evacuare il mezzo davanti al Vittoriano.La paura serpeggia tra gli utenti dell'azienda di trasporto pubblico capitolina. I pendolari, che ogni giorno utilizzano i mezzi per spostarsi da un capo all'altro della città, iniziano a temere per la propria incolumità e il caso approda sui social. Su Twitter c'è anche chi fa dell'ironia e spopola l'hashtag #flambus.Intanto, proseguono le indagini sul rogo del mezzo di via del Tritone. Il conducente Pietro Onori, 35 anni, avrebbe raccontato agli investigatori la dinamica dei fatti: «Si è trattato di un'avaria motore. L'autobus era pieno e qualcuno ha detto che già si sentiva puzza di gasolio, in pratica il bus perdeva carburante, come ha segnalato proprio la spia sul cruscotto: il mezzo ha un sistema di spegnimento automatico del motore in casi come questi e nello stesso momento si illumina una spia. Sono subito sceso per andare a vedere cosa stesse accadendo - ha concluso il conducente del 63 - ho visto il fumo che usciva da dietro, poi le scintille prodotte dal motore e il fuoco».riproduzione riservata ®