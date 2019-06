Emiliana Costa

Dopo il tutto esaurito nei palasport a inizio 2019, Calcutta, il trentenne cantautore di Latina torna a esibirsi dal vivo per il tour estivo. Il live capitolino anticipa di un giorno l'uscita di Evergreen e altre canzoni, prevista domani. Si tratta di una nuova versione dell'album Evergreen, con due testi inediti, Due Punti e Sorriso e quattro brani live tratti dal concerto all'Arena di Verona di agosto 2018.

Calcutta, al secolo Edoardo D'Erme, è considerato uno dei pionieri dell'indie pop. Nei suoi testi, tratteggia come un pittore affreschi di vita vissuta. L'amore tormentato, la mancanza, la malinconia vengono sussurrati con un tono confidenziale all'orecchio dell'ascoltatore. La canzone considerata manifesto dell'artista è Cosa mi manchi a fare, una ballata dolcemente malinconica. Dove il dolore per l'amore finito si mescola con la ricerca di un ultimo abbraccio. La carriera di Calcutta è stata in rapida ascesa. Il suo disco Mainstream, uscito nel 2015, ha conquistato il pubblico. Successo che è proseguito con il disco d'oro per Oroscopo, uno dei brani più trasmessi nel 2016. Nel 2018 arriva il nuovo album Evergreen, anticipato dai tre singoli Orgasmo, Pesto e Paracetamolo, che hanno scalato le classifiche. Nonostante la crescente popolarità, Calcutta non è cambiato: «I miei amici dicono che sono ancora più dimesso». Ma sul futuro dell'indie pop ha le idee chiare: «Non mi sento il capofila di questo genere. Oggi vedo un po' di furbizia e poca spontaneità nello scrivere le canzoni. Se non cambierà qualcosa, l'indie ha le ore contate». Ad aprile il live sarà il cantautore Scarda.

riproduzione riservata ®

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA