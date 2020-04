Emiliana Costa

Concerti indoor sul divano di casa, dj set tra le quattro mura domestiche e surreali tg condotti direttamente dal tinello. Sono gli Instant show, il nuovo fenomeno di Instagram che vede protagonisti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, con l'obiettivo di tenere compagnia ai fan in quarantena.

Tra i pionieri del format d'emergenza c'è Maccio Capatonda. Al secolo Marcello Macchia, il comico, attore e regista di Chieti, ha lanciato sui social il suo Tg Casa 40ena, un notiziario - neanche a dirlo, tutto da ridere - sui fatti meno interessanti che capitano in casa in periodo di lockdown. I video comici, postati anche sul suo canale Youtube, hanno superato il milione e 200mila click.

Una manna dal cielo per tutti i follower dell'artista sigillati nelle proprie abitazioni da giorni e bombardati da notizie drammatiche. A farli sorridere, dunque, ci pensa Maccio che regala loro momenti di leggerezza, con un nuovo servizio di informazione in tempi di coronavirus. Il tutto condito dalla sua surreale ironia. In ogni edizione del bizzarro tg, il comico abruzzese racconta i piccoli problemi quotidiani della clausura, attraverso servizi giornalistici-parodia.

Nella prima puntata, Maccio Capatonda indaga sull'invasione dei peli di gatto, sulle preoccupanti condizioni in cui versa la pianta di peperoncino e sui misteriosi foglietti che spuntano in ogni angolo della casa. Non mancano le news di economia, ovvero sta per finire il latte.

Non meno scottanti le inchieste dell'edizione successiva, il perché non abbia voglia di tagliarsi la barba, la scomparsa del telecomando e l'annoso problema dei calzini spaiati. Problema che viene affrontato con l'intervento del professor Alvaro Dustin Hoffman. C'è anche il meteo: Cielo coperto dal soffitto per tutta la giornata.

A far impazzire i follower, anche l'edizione notturna del tg. Questa volta Maccio punta il dito sul responsabile di tante notti insonni, il rubinetto che gocciola. In tempo di quarantena, l'idraulico non può arrivare e così l'artista propone soluzioni fantasiose: «Ho provato a bere tutte le gocce d'acqua, ma il flusso non si arresta». Il tg prosegue parlando poi di un fatto di cronaca nera, il ritrovamento del cadavere di un insetto in camera da letto. «La vittima è una zanzara di tre giorni con due figli a carico. In corso gli esami del Dna su quella che sembra essere la ciabatta del delitto».

Insomma, a suon di cronaca surreale e tanta ironia il regista di Italiano medio e Omicidio all'italiana - ex volto di programmi storici come Mai dire - con i suoi Instant show regala ai follower qualche momento di preziosa spensieratezza. Perché di buone notizie ce n'è davvero bisogno.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA