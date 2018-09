Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaConcerti e inediti d'autore, è il settembre della Capitale. Riaperto il Parco della Musica, da domani riprenderanno le attività della Fondazione Musica per Roma all'Auditorium. Si riparte con Jammin' (5,6,7,25 e 26 settembre), la rassegna dedicata alla scoperta di artisti emergenti di ogni genere, che avrà anche ospiti d'eccezione come Roberto Gatto.Il 13 settembre è il giorno di David Crosby, che chiude il Roma Summer Festival e apre alla stagione autunnale. Stagione che avrà come protagonisti Ben Harper (27/10), The Musical Box (28/10), Morcheeba (4/11), Tommy Emmanuel (6/11), Tribalistas (11/11), Robben Ford (16/11), Malika Ayane (18/11), Edoardo Bennato (29/11), Sergio Cammariere (14/12), Luca Barbarossa (21 - 23/12), Nicola Piovani (26 - 30/12), Giovanni Allevi (26/12), Mario Biondi (27/12).Dal 18 al 22 settembre, l'Auditorium e la Casa del Jazz ospitano Una Striscia di Terra Feconda, la kermesse italo-francese di jazz e musica improvvisata che promuove la collaborazione tra artisti dei due Paesi. La rassegna è diretta da Paolo Damiani e Armand Meignan.Sempre in settembre, previsti in cartellone tre eventi del Romaeuropa Festival 2018: il concerto di Oumou Sangaré (22/9), gli spettacoli Kingdom della compagnia catalana Agrupación Señor Serrano, dedicati al mito di King Kong (25-26/9) e Saigon della regista francese Caroline Guiela Nguyen e della sua compagnia les Hommes Approximatifs (29-30/9).Torna poi Inedito d'Autore, la rassegna del teatro di narrazione ideata da Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio, che ha l'obiettivo di raccontare la vita di personaggi straordinari, meno noti alla Storia. La kermesse, giunta alla terza edizione, quest'anno è dedicata alla scienza. Vinicio Marchioni e Michela Mancini racconteranno la diva degli anni 30 Hedy Lamarr (23/9) e Massimo Popolizio sarà il fisico Richard P. Feynman, (30/9). Il 29 settembre secondo appuntamento del ciclo I Miti della canzone, la rassegna a cura del critico musicale Felice Liperi, che racconterà Lucio Battisti.Infine, dal 20 al 23 settembre i giardini pensili saranno invasi dai migliori chef della Capitale per Taste of Rome.