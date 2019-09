Emiliana Costa

Borsa magica, ombrello e l'immancabile cappellino. Mary Poppins sta rivivendo un momento magico tra remake cinematografici - Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt, del 2018, diretto da Rob Marshall - e il Leone d'Oro alla Carriera a Julie Andrews, indimenticabile bambinaia nel film del 1964, all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Ora Mary Poppins è anche musical è pronto a sbarcare al Sistina. Lo spettacolo - firmato da un consolidato team di creativi, tra cui il regista Federico Bellone e la coreografa Gillian Bruce sarà in scena per la prima volta dal 17 ottobre, dando il via alla nuova stagione. Nel ruolo della tata più famosa del mondo, l'attrice 32enne Giulia Fabbri, nota per i suoi ruoli in musical come Grease e Les Miserables. A fianco a lei, Bert, interpretato da Davide Sammartano. La famiglia Banks sarà composta da Alessandro Parise (Mr. Banks) e da Floriana Monici (Mrs. Banks). Per i piccoli, si conferma la coppia Margherita Rebeggiani e Stefano De Luca. Il cast di stelle stregherà il pubblico con suggestive coreografie e con indimenticabili canzoni come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam camin, Un poco di zucchero. La produzione italiana sarà impreziosita da un'orchestra dal vivo di tredici elementi, diretta da Andrea Calandrini.

Dopo la magia di Mary Poppins, il Sistina prosegue con un ricco cartellone 2020. Dal 10 gennaio, Solo di Arturo Brachetti, un one man show dell'uomo dai mille volti, che in questo spettacolo apre le porte della sua casa. Dal 21 gennaio si continua con Belle ripiene, la divertente commedia diretta da Massimo Romeo Piparo (direttore artistico del Sistina) - con Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo che indaga il rapporto delle donne con cibo e uomini. Il 28 gennaio è la volta di Ghost il musical, una romantica produzione diretta da Federico Bellone. Il 13 febbraio si prosegue con The Full Monty. A vent'anni dalla prima edizione del musical di Broadway, torna in Italia una riedizione firmata da Massimo Romeo Piparo. Protagonisti, Paolo Conticini, Luca Ward, Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis. Dal 12 marzo si sogna con il Rugantino, lo storico musical interpretato questa volta da Serena Autieri e Michele La Ginestra. Dal primo aprile si ride Con tutto il cuore, l'esilarante commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. E per il finale di stagione, una grande sorpresa.

