Emiliana Costa Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e truffa aggravata ai

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaBancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono le accuse ipotizzate nei confronti di sette persone arrestate ieri mattina a Roma dalla Guardia di Finanza. L'inchiesta della procura è partita dal fallimento, nel 2014, della società Virgilio srl utilizzata dai Loreti - considerati i re dei ristoranti del centro storico - per gestire l'omonimo locale a Campo de' Fiori.In carcere, Leonardo Loreti, Andrea Garogalo e Arber Xhiaj. Mentre gli arresti domiciliari sono scattati per le tre sorelle Loreti, Alessandra, Monica e Cecilia, e per Franco Casini. Nei confronti di un'ottava persona, Maurizio Di Gennaro, è stato disposto l'obbligo di dimora.Il gruppo Loreti avrebbe acquisito nel corso degli anni il controllo di diversi locali nelle zone più turistiche della città: altri due ristoranti a Campo de' Fiori, uno a piazza San Cosimato, uno a Vicolo del Cinque, uno a via del Governo Vecchio, uno a piazza Malva e uno a Monte Mario. Le indagini degli uomini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza avrebbero portato alla luce un vero e proprio metodo Loreti, consistente nell'acquisizione di aziende e società gravate da debiti, nell'aggravamento di tali situazioni mediante il mancato pagamento delle imposte, dei fornitori e dei dipendenti e, infine, nel trasferimento di tutti gli asset produttivi di reddito ad altre società, costituite appositamente.Secondo i finanzieri, il dominus sarebbe stato Leonardo Loreti, emigrato a Dubai nel 2015, assistito dai due collaboratori Garofalo e Xhiaj. Le tre sorelle Loreti, invece, erano socie di uno studio che avrebbe costituito la base logistica dell'associazione, occupandosi di risolvere ogni problema amministrativo. Casini e Di Gennaro sarebbero stati i prestanome a cui erano intestate le aziende.Dopo aver ricavato le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di nuove attività commerciali e portato le vecchie imprese alla morte, secondo i finanzieri, i membri dell'organizzazione avrebbero distrutto la documentazione societaria e contabile per impedire che potessero essere ricostruiti tutti i passaggi tra le aziende del gruppo. Finora sarebbero tre le società dichiarate fallite, per oltre un milione di danno ai creditori.riproduzione riservata ®