Emilia sommersa e ora il maltempo torna al Sud

Lunedì 4 Febbraio 2019

Mario LandiLa morsa del maltempo non abbandona l'Italia, anzi. Da oggi è annunciato un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni meridionali: lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che prevede dal primo pomeriggio precipitazioni intense (a prevalente carattere di rovescio o temporale) su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici e meridionali della Calabria e su quelli settentrionali e orientali della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, ancora su Calabria e Sicilia. Allerta arancione per piogge e rischio idrogeologico anche su gran parte dell'Emilia-Romagna, mentre l'allerta gialla viene valutata anche su alcuni bacini del Veneto, gran parte del Molise e su tutto il territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.Proprio gli allagamenti dovuti allo straripare dei fiumi hanno già messo in ginocchio buona parte dell'Emilia Romagna, tanto che la Regione annuncia di chiedere al Governo la dichiarazione di stato di calamità naturale. La piena del Reno (vicino Bologna) ha provocato nel weekend appana trascorso l'evacuazione di centinaia di famiglie, poi rientrate quasi tutte in casa. In montagna c'è il concreto pericolo di valanghe. Nel Bellunese infatti sono stati decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, quasi tutti concentrati sulla necessità di liberare le strade da vetture private e mezzi pesanti rimasti bloccati dalle abbondanti nevicate.