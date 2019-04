Emilia-Romagna, mappa Michelin per un viaggio enogastronomico

Emiliana Costa

REGGIO EMILIA - Una mappa speciale per promuovere il turismo enogastronomico della zona Destinazione Emilia (l'aerea turistica che comprende i territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), offrendo allo stesso tempo una suggestiva esperienza di viaggio. È la Cartoguida Travel and Food Map Destinazione Emilia, il nuovo prodotto editoriale targato Michelin, presentato al Teatro Valli di Reggio Emilia.

Si tratta di una mappa illustrata che aggrega i prodotti tipici del territorio, i luoghi di interesse artistico-culturale segnalati nella Guida Verde Michelin e i ristoranti selezionati dagli ispettori della Guida Rossa. L'obiettivo è quello di costruire percorsi alternativi, non ancora evidenziati sulle mappe del turismo.

«Si tratta - ha spiegato Philippe Orain, direttore editoriale e caporedattore delle Guide Verdi Michelin - di una descrizione precisa dei siti turistici di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Una sorta di alleanza tra la selezione della Guida Verde, la Guida Rossa dedicata ai ristoranti e la cartografia Michelin. Con una bella carta illustrata del territorio».

Presente all'evento anche Pierangelo Romersi, direttore di Destinazione Turistica Emilia. «Il nostro territorio è l'epicentro della Food Valley Italiana, con oltre 15 prodotti tipici riconosciuti con il marchio DOP e IGP e circa 500 produttori, tra caseifici, prosciuttifici e cantine».

I dati sui flussi turistici confermano un aumento dei pernottamenti (+6%) e delle presenze (+5,6%) nella zona. «La nostra cartoguida ha concluso Orain rappresenta una risposta alla crescita del turismo enogastronomico dell'area ed è coerente con l'obiettivo di Michelin di promuovere la mobilità offrendo nel contempo la miglior esperienza di viaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA