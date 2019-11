Emicrania con aura nel 5% degli adolescenti

MILANO - La scuola è iniziata da pochi mesi ma già insegnanti e genitori registrano casi di bambini e adolescenti colpiti da emicrania con aura.

Questa particolare forma della malattia presenta sintomi come disturbi della vista, formicolii, difficoltà motorie e di linguaggio.

Colpisce oltre il 5% dei giovanissimi italiani e ne rende difficile la vita quotidiana, in particolare quella scolastica.

Per trovare un rimedio efficace è stato condotto uno studio utilizzando per 16 settimane un prodotto naturale combinando tre diverse sostanze: due piante, la griffonia (o fagiolo africano), il partenio (una pianta molto diffusa in Italia) più magnesio, prodotto da Aesculapius Farmaceutici.

«È una cura sicura e che non presenta effetti collaterali rilevanti - afferma il professor Cristiano Termine, docente di Neuropsichiatria Infantile dell'Università dell'Insubria -. Il trattamento ha dimostrato di ridurre del 50% il numero di episodi di mal di testa. Il nutraceutico deve essere assunto, per avere un effetto terapeutico, due volte al giorno». (A.Cap.)

