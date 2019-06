Emicrania con Aura, aiuto dalla nutraceutica

MILANO - In Italia oltre due milioni e mezzo di persone soffrono di aura emicranica. È una particolare forma di mal di testa che si manifesta con fenomeni visivi (flash, scotomi, offuscamento della vista), formicolii, e a volte difficoltà nel trovare le parole (afasia).

Questi sintomi possono durare da pochi minuti fino a un'ora o più e lasciare una forte sensazione di disagio e spossatezza anche nelle 24 ore successive.

Alle nuovi armi terapeutiche contro questo disturbo è stata dedicata una sessione IX Congresso Nazione della SINuT (Società Italiana di Nutraceutica), che si è tenuto nelle scorse settimane a Bologna.

Aurastop, un prodotto naturale a base di Partenio, 5idrossi-triptofano derivato dalla Griffonia e Magnesio, si è rivelato efficace per prevenire le crisi di aura emicranica e contrastare la cefalea.

«Determina una drastica riduzione degli episodi della patologia nella quasi totalità dei casi - afferma il dottor Giorgio Dalla Volta, del Comitato Direttivo della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC) - La durata dell'aura è ridotta di più del 50% mentre il grado di disabilità addirittura a un terzo».(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA