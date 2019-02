EMERGENZA RIFIUTI

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaUna battaglia sul campo dei rifiuti. È di nuovo scontro tra Comune e Regione. Raggi contro Zingaretti. La miccia la accende proprio il presidente del Lazio, che parla della necessità di una discarica per la Capitale: «A trend e ritmi attuali e considerando il fatto che ogni 20 giorni devo cercare un presidente di Regione che prenda i rifiuti di Roma, noi abbiamo il dovere morale di indicare la soluzione più congrua», ovvero un impianto di smaltimento dei rifiuti.Zingaretti, ieri, è stato chiaro: «Se Roma giungerà a livelli di differenziata tali per cui la discarica non sarà necessaria, sarò felice di essermi sbagliato».La Raggi, indispettita, va all'attacco: «Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta oggi chiede la riapertura di una discarica a Roma, è gravissimo. In questa Aula siamo chiamati a difendere Roma. Con quale coraggio uscirete di nuovo tra i cittadini? Penso che questo sia un momento estremamente complesso, vi invito a riflettere sulla vostra posizione. Roma ha dato tanto, ha avuto la discarica più grande d'Europa». Ed ecco che Zingaretti ribatte: «Basta con questo terrorismo psicologico di una nuova Malagrotta. Malagrotta l'ho chiusa io e non ci sarà più, né per dimensioni né per tipologia di rifiuti, visto che la legge vieta il conferimento di rifiuti tal quale».Il nuovo Piano rifiuti della Regione Lazio ha l'obiettivo, molto ambizioso, di portare la differenziata regionale al 70% entro il 2025. Per la prima volta la quota regionale, attualmente al 45.5%, ha superato quella di Roma, ferma al 44.5%. L'intoppo della discarica mancante rischia di fare di Roma una zavorra per il Lazio: ad oggi, tutti i rifiuti indifferenziati vengono trattati al di fuori del territorio comunale.Nel frattempo indiscrezioni parlano di un commissariamento a brevissimo giro se Comune e Regione non troveranno la quadra per risolvere il problema dei rifiuti a Roma. La battaglia si sposta anche all'hinterland. Ben 10 Comuni hanno già alzato gli scudi contro il rischio di un nuovo impianto. Tra i più battaglieri ci sono il sindaco di Cerveteri e quello di Fiumicino. La questione è quantomai rovente.riproduzione riservata ®