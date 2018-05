Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaI grillini di Puglia mettono nei guai la Raggi. E rischiano di mandare la Capitale in un'emergenza rifiuti senza precedenti. «È assurdo pensare di accogliere rifiuti da altre regioni quando in Puglia si è fatto poco o nulla per chiudere il ciclo dei rifiuti». Sostengono gli otto consiglieri regionali pugliesi del M5S, commentando la richiesta avanzata dalla municipalizzata dei rifiuti di Roma sull'attivazione di un accordo temporaneo tra le Regioni Puglia e Lazio per il trattamento delle eccedenze di produzione dei rifiuti.«La strategia rifiuti zero decantata da Emiliano nella campagna elettorale del 2015 - aggiungono i consiglieri - non è stata mai attuata ed è tutto fermo dall'inizio della legislatura. Manca una ricognizione della situazione e dobbiamo ancora una volta sottolineare l'inerzia della Regione che non fa partire l'impiantistica pubblica, mentre ci sono impianti privati molto grandi che vanno al di là della capacità dei singoli comuni. Bisogna cercare di dare ordine e costruire impianti pubblici di piccola taglia. Da qui in poi bisogna cercare di fare ordine e colmare il vuoto impiantistico che consentirebbe di calmierare i costi della differenziata».Una bocciatura sonora che ora rischia di far aprire una crisi senza precedenti per la Capitale. Già, perché anceh il piano B della Raggi è andato a vuoto: il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha scritto al Campidoglio ribadendo il no ad una discarica nella zona di Pizzo del prete. «Ho inviato una nota formale - afferma Montino - in cui diffido la Raggi, sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, il Direttore e il Dirigente competente dello stesso ente a confermare le assurdità contenute nella loro determina che individua Pizzo del Prete come zona bianca, idonea a ospitare un impianto di trattamento dei rifiuti. Ho chiesto l'annullamento del provvedimento e la redazione di una nuova cartografia visto che è identica a quella del 2017». E ora? Si apre l'ipotesi di un commissario prefettizio per gestire la questione rifiuti che, con l'arrivo del caldo, rischia di diventare anche emergenza sanitaria per la Città eterna.riproduzione riservata ®