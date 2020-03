Emergenza, prudenza, precauzione, gli effetti collaterali del Covid-19 si fanno sentire in città a cominciare dall'evento degli eventi, l'inaugurazione (domani) e l'apertura al pubblico (sabato) della mostra Alberto Sordi 1920-2002, nella villa capitolina dell'attore, che verranno posticipate, rispettivamente al 2 e al 3 aprile. Posticipa (dal 20 marzo) nel rispetto del momento l'attore Antonio Giuliani che doveva debuttare oggi alla Conciliazione con lo show Evergreen. Slitta di un mese preciso, il 21 aprile (al posto del 21 marzo), la tappa romana del tour di Mostro all'Atlantico. Al Parco della Musica è spostato al 4 giugno il concerto di Romina Falconi, mentre è stata cancellata la serata Mio fratello John Lennon prevista per domani. Annullati anche i concerti dei Pinguini tattici nucleari, previsti per sabato al Palasport, e di Irene Grandi (foto), che oggi doveva cantare a Largo Venue. Lo spettacolo Roger, anche questo previsto per stasera, sarà invece spostato dal Piccolo Eliseo al Teatro Eliseo, ma debutterà solo il 24. (T.Abr.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

