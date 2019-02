Emergenza continua per Inzaghi Si ferma anche Lulic: ginocchio ko

ROMA - Domani arriva il Milan all'Olimpico ma la fortuna continua a voltare le spalle ad Inzaghi: nell'allenamento di ieri si è fermato anche Lulic costretto a rientrare negli spogliatoi per una botta al ginocchio. Verrà valutato ma è in forte dubbio per il Milan. Come se non bastasse Caicedo è alle prese con un virus influenzale. Oggi, intanto, verrà decisa nell'assemblea di Lega la data di recupero della gara di campionato con l'Udinese che si sarebbe dovuta giocare oggi e slittata per via della Coppa Italia: tra le possibilità il 13 marzo, ma dovrebbe essere anticipata Fiorentina-lazio in programma domenica alle 20, 30, oppure direttamente il 10 aprile. Infine, sulle voci del presunto esorcista a Formello, la Lazio ha risposto con una nota: «A differenza di altri, non abbiamo bisogno di maghi ed esorcisti. Lotito ha chiesto ad un sacerdote suo amico di benedire i nuovi spogliatoi».(E.Sar.)

