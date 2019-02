EMERGENZA AMA

Lorena Loiacono

Prima l'azzeramento dei vertici, poi le indagini per concussione sui dirigenti ancora in azienda: così Ama sta andando in tilt, mentre sulle strade nessuno pensa più a raccogliere i rifiuti. Senza capo né coda, quindi, l'azienda municipalizzata sta perdendo di vista l'obiettivo: pulire la città. Da una parte ci sono i cittadini esasperati dal degrado, dall'altro ci sono oltre 7mila dipendenti a rischio.

Il piano industriale, proposto dalla vecchia governance, dovrà essere rivisto dai vertici che arriveranno con le prossime nomine. Mentre per gli stipendi dei dipendenti, ora con il fiato sospeso per il futuro di Ama, la sindaca Raggi ha dato assicurazione ai sindacati che, in caso di crisi finanziaria, interverrebbe il Campidoglio per erogare gli stipendi. Un'eventualità non troppo lontana, qualora le banche decidessero di togliere le linee di credito ad Ama. Ma l'instabilità dell'azienda, dopo l'ennesimo azzeramento, resta. Peraltro con inevitabili ripercussioni sulla città: «Verificheremo l'amministrazione nei fatti assicura Marino Masucci, segretario Fit Cisl di Roma e Lazio chiediamo l'immediata sostituzione del management con persone adeguate e competenti e un nuovo assessore all'ambiente per dare alla città una prospettiva politica, un indirizzo concreto per la raccolta dei rifiuti dalle strade di Roma. È un obiettivo che non può essere procastrinato oltre, visto che si scaricano sui lavoratori responsabilità di altri. Ogni giorno il 50% dei mezzi di Ama non esce a raccogliere i rifiuti perché guasto o senza mezzi di ricambio. Quindi, senza risposte chiare conclude Masucci manteniamo lo stato di agitazione e potremmo anche promuovere uno sciopero».

Il timore è che questa crisi sia l'anticamera del concordato fallimentare: l'Ama infatti, senza i 18 milioni di euro contesi con il Campidoglio, rischia il bilancio in passivo e di conseguenza, avendone già due alle spalle, rischierebbe il commissariamento o il concordato preventivo.

