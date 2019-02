EMERGENZA ADDIO

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Il day after la vittoria di Frosinone Inzaghi può continuare a sorridere. Tornato a Roma con i tre preziosi punti che gli hanno consentito di riagganciare la Roma al quinto posto in classifica, il tecnico contro l'Empoli temeva di dover fare i conti con una nuova emergenza ma la ripresa a Formello lo ha rassicurato. Era stato lui stesso, nella pancia dello stadio Benito Stirpe a lanciare l'allarme per i tanti giocatori usciti acciaccati. A pesare i 120' in Coppa Italia contro l'Inter ma anche un calendario che, complice il Sei Nazioni, obbliga la Lazio a giocare la gara di campionato con l'Empoli giovedì sera. Le nubi si sono però diradate ieri mattina alla ripresa: se Correa e Luiz Felipe, entrambi alle prese con guai muscolari, sono recuperabili per la gara contro i toscani, c'è grande fiducia sia per Immobile che per Luis Alberto. Lo spagnolo contro il Frosinone aveva chiesto il cambio per una fitta all'inguine: ieri è sceso in campo per il riscaldamento con i compagni per poi svolgere qualche esercizio tattico. Scongiurata la lesione muscolare domani verrà deciso se potrà scendere in campo anche perché il 14 all'Olimpico arriva il Siviglia, andata dei sedicesimi di Europa League. Affaticamento muscolare per Immobile che quasi certamente verrà risparmiato da Inzaghi, anche se l'attaccante ieri sui social ha scherzato con i suoi follower, atteggiamento che rassicura anche sulle sue condizioni fisiche: «Per tutti i miei fantallenatori: giovedì potrei giocare oppure no! La scelta sta a voi!». Pronto a tornare in panchina Luiz Felipe, fuori dalla trasferta di Napoli per uno stiramento alla coscia destra, Correa scalda i motori per tornare in campo dall'inizio contro l'Empoli. Certa l'assenza dello squalificato Parolo e dei due infortunati Wallace e Lukaku, Inzaghi potrà riabbracciare Milinkovic che ha invece scontato il turno di stop. Possibile seconda gara di fila da titolare per Badelj al posto di Leiva, leggermente affaticato; verso la prima da titolare Romulo, che verrà presentato oggi a Formello.riproduzione riservata ®