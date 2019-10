Emanuelli: «Le mie lettrici-fan sono la mia famiglia»

Valentina Catini

Roberto Emanuelli, romano, rivelazione editoriale degli ultimi anni, è riuscito a passare da scrittore esordiente ad affermato autore in breve tempo, conquistando le classifiche di vendita e creando intorno a lui una comunità di lettrici che lui stesso chiama famiglia. Emanuelli, 300 mila copie vendute in due anni, caso editoriale 2017 con E allora baciami, è da poco tornato con il romanzo Tu, ma per sempre.

La considerano un caso editoriale, perché?

«Nessuno si aspettava il successo del mio primo romanzo, compresa la casa editrice. Io ci ho sempre creduto. È nata un'alchimia con il pubblico, qualcosa di magico, un passaparola che ha generato questo grande successo. E allora baciami è un romanzo leggero, ma profondo, ha un linguaggio semplice che tratta sia di temi profondi che superficiali. Credo che abbiano influito vari fattori: l'amore del pubblico, il loro identificarsi nei miei personaggi, nei miei sentimenti, il fatto che si sia creato un rapporto dirompente tra me e la comunità».

Quanto sono autobiografici i personaggi maschili di Emanuelli?

«Dal punto di vista introspettivo, emotivo, psicologico, sicuramente c'è qualcosa nei miei personaggi che coincide. Dal punto di vista autobiografico mi ritrovo molto in Luca, protagonista di Davanti agli occhi, per niente in Leonardo di E allora baciami. In generale, il punto di congiunzione autobiografico con i miei protagonisti è la parte emotiva e introspettiva».

