Emanuela Trane, in arte Dolcenera, dopo il grande successo estivo del singolo Amaremare partirà dal 2 novembre con il tour nei teatri Diversamente Pop, a partire dal 2 novembre. Il 5 novembre sarà a Teatro Brancaccio di Roma.

Come nasce la scelta di fare un tour nei teatri?

«Il clima che riesco a creare in teatro è molto confidenziale, lo spettacolo si trasforma in rapporto vero. Io provo a togliere la parte di costruzione per cui c'è improvvisazione musicale, parlo con il pubblico, cerco di capire chi c'è davanti a me».

La scelta di intitolare il tour Diversamente Pop la rispecchia come artista? È difficile incasellarla in un genere?

«Fondamentalmente cerco di non prendere questo come un mestiere, perché vorrebbe dire trovare la canzone giusta e riproporla all'infinito per non sbagliare, e a me non piace. Io la riconosco negli altri quando la fanno e non voglio farlo io».

Il suo modo di scrivere è molto diverso da quello ad esempio della trap, per non dire completamente opposto. Come fa a coniugare queste due anime suonando addirittura Bach su una canzone di Young Signorino?

«Queste cover trap sono state un altro segnale del mio modo di specchiarmi nella musica, anche le correnti più moderne, E per farlo ho bisogno di denudarle, farle unplagged piano e voce, renderle mie. Capirle fino in fondo».

La canzone a cui è più legata lei e quella che le richiede il pubblico più spesso

«Ci vediamo a casa è la canzone della svolta. L'ho scritta nel 2011 mentre cercavo casa ed era il momento in cui per la prima volta in Italia veniva usata la parola crisi, in quel momento abbiamo preso coscienza del cambiamento e che gli istituti di credito facevano fatica a stare accanto alle persone»

Il tour termina a dicembre, in teoria potrebbe partecipare al Festival di Sanremo, ci ha pensato?

«Non sono in tour, ma non è nei miei piani. Il pensiero me lo faccio venire solo se ho una canzone che reputo giusta per quel palco».

La verità?

«Non mi piace la gara. La musica non può essere una gara, perché non giochi ad armi pari. Mi ricordo il primo anno che ho partecipato a Sanremo giovani c'era una specie di gara tra me e un'altra ragazza allora minorenne, perché un giorno ero prima io il giorno dopo. Io all'epoca ne avevo ventisei,, quando leggevo i giornali che per forza ci mettevano a paragone mi mandava fuori di testa».

Tornando al scaletta ci dia qualche anticipazione

«La sto facendo scegliere al pubblico nelle stories su Instagram. Metto in gara due pezzi alla volta e loro decidono, anche se il mio pubblico lo sa io sono un'anarchica e la scaletta non la rispetto molto. Mi piace improvvisare sul palco insieme alla band. Sono tutti polistrumentisti in modo da potermi stare dietro a tutti i cambiamenti che ho avuto in questi anni».

