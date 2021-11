Emanuela Rei sarà in scena con Aladin. Il musical geniale, a Roma dal 2 dicembre al teatro Brancaccio, che, in occasione del Black Friday, propone sconti sui biglietti degli spettacoli, dallo stesso Aladin a Alice in Wonderland e oltre.

Farà acquisti con il Black Friday?

«Sì, è un evento che aspetto, lo segno in agenda, compro online e diciamo che sono tra quanti attendono lo scoccare della mezzanotte».

Cosa pensa degli sconti per i biglietti di eventi culturali?

«Mi piacciono molto, trovo che quelli sui biglietti per gli spettacoli siano gli sconti più interessanti del Black Friday: uscire e andare a teatro è una delle cose che abbiamo proprio bisogno di fare, visto il momento. Acquistare i biglietti così potrebbe essere pure un'ottima idea per i regali di Natale».

E lei ha mai fatto spese in tal senso?

«Sì, perlopiù per biglietti di spettacoli, ma quando ci sono promozioni anche nei musei colgo sempre l'occasione». (V. Arn.)



