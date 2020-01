Elli De Mon

MONK CLUB

tra le migliori one woman band della penisola e una delle prime tre d'Europa, arriva per festeggiare il diciottesimo compleanno del format radiofonico dedicato ai suoni black e african-american della Capitale,Mojo Station - Il Blues e le Sue Culture. Prima e dopo il concerto di Elli De Mon, dj-set a cura della crew di Mojo Station, tra rarità, hits, funk, r'n'b, soul.

Via G. Mirri 35, domani alle 22, ingresso libero

info 0664850987

Giovanni Palombo

CASA DEL JAZZ

Alla testa della sua band presenterà il suo ultimo disco Taccuino di Jazz Popolare (Emme Record), un progetto che rappresenta un crocevia tra jazz, musica mediterranea e tradizioni popolari

e che, in una dimensione acustica, abbraccia anche la musica classica. Feat. Gabriele Coen

Viale di Porta Ardeatina 55, domani alle 21, 10 euro, info 3204112176

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

