Eliseo, va in scena la dispensa stellata

Sofia UnicaDopo il Natale è vietato buttare. E se la dispensa è ancora piena, allora, svuotiamola con intelligenza. L'occasione ce l'ha data il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, che in vista della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, ci ha invitato a festeggiare un secondo Capodanno all'insegna del gusto e del riuso creativo, per stimolare il consumo dei prodotti tipici dei cenoni o dei pranzi delle feste anche fuori stagione, grazie a ricette gustose e originali.E ieri nel Ristorante Cucina Eliseo è andato in scena uno showcooking, organizzato con il contributo del Mipaaft, che ha impegnato ai fornelli due squadre di stelle, pronte a sfidarsi nel riutilizzo creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. Dall'antipasto a base di panettone, accompagnato da acciughe, scalogno in agrodolce e puntarelle, al dolce, un semifreddo goloso al torrone, passando per i ravioli ripieni di Cotechino Modena IGP, con lenticchie e una riduzione al vino rosso rimasto nelle bottiglie, nonostante i numerosi brindisi natalizi.Ai fornelli dell'Eliseo l'attore Giobbe Covatta, l'atleta Luca Dotto, stella italiana del nuoto. E ancora Anna Falchi e Luca Marchini, chef stellato dell'Erba del Re.