ELEZIONI, REBUS MAGGIORANZA

Vox, il partito di estrema destra spagnola entra per la prima volta in Parlamento ma non sfonda. Il partito guidato da Santiago Abascal ha raggiunto - al 90% dei seggi scrutinati - il 10,2% dei voti, che dovrebbero consentirgli di conquistare 24 seggi.

Primo partito torna ad essere quello Socialista, al 28,8 e che con circa 122 parlamentari è il più numeroso della nuova legislatura. Pedro Sanchez è riuscito in qualche modo a far risorgere la sinistra aumentando di quasi il 50% il consenso del Psoe rispetto alle elezioni precedenti. Crollano, invece, i popolari che precipitano al 16,7%, raccogliendo solo 65 seggi, rispetto al 33,3% della scorse consultazioni.

Buona affermazione di Ciudadanos che raccoglie il 15,7%, mentre Podemos scende al 14,3%.

La vittoria dei socialisti, però, rischia di trasformarsi in una beffa, visto che - anche un'alleanza con Podemos - non porterebbe il blocco di sinistra alla soglia fatidica dei 175 seggi necessari per avere la maggioranza. In grande aumento l'affluenza, che ha segnato un notevole incremento rispetto all'ultima consultazione. (M. Esp.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA