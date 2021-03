Eleonora Daniele La sua impressione?

«Meghan e Harry hanno fatto dichiarazioni forti e scioccanti. Lei ha parlato di razzismo. Una donna che aspetta un bambino merita il massimo del rispetto. Penso ci siano delle verità in quello che hanno detto».

L'effetto di questa intervista?

«Di riportare la vita dei reali alla normalità. Che si viva nelle alte sfere o nei bassifondi, ognuno ha diritto alla propria libertà»

Oprah Winfrey?

«La numero uno, si è sempre battuta per i diritti dei neri d'America e ha dato il proprio sostegno alla lotta dei diritti umani nei confronti delle minoranze e delle donne. Grazie a lei la cultura sta cambiando. Io stessa, a Storie Italiane, combatto certe sottoculture. Stare in silenzio non serve a nulla». (S. Cig.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA