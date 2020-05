Eleonora Daniele è mamma: è nata Carlotta

Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta. Nella tarda serata di ieri, infatti, è nata Carlotta, la primogenita della conduttrice televisiva e di suo marito, Giulio Tassoni. Per ovvi motivi, oggi non andrà in onda Storie Italiane.

L'annuncio ufficiale della gravidanza era giunto all'inizio dell'anno. Ieri mattina Eleonora Daniele aveva regolarmente condotto il suo programma e, dopo pranzo, aveva mangiato un gelato e iniziato ad avvertire i primi dolori. Dopo aver capito che si trattava delle contrazioni dovute al parto imminente, la 43enne ha lasciato la redazione di Storie Italiane per entrare in clinica. Cambia il palinsesto di Rai1, con Unomattina che andrà in onda fino alle 11.30 e La Prova Del Cuoco che sarà anticipato di mezz'ora: un forfait' più bello, per Eleonora Daniele, non poteva esserci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

