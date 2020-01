Eleonora Abbagnato, étoile di Palais Garnier e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, danzerà l'Omaggio a Jerome Robbins prima di dare l'addio all'Opera di Parigi. In cartellone tre brani che portano la firma del coreografo: The Concert, The Night (con la Abbagnato e il principal dancer del New York City Ballet, Zachary Catazaro) e Glass Pieces sulle note di Philip Glass.

«L'obiettivo è quello di portare i grandi nomi della danza internazionale qui al Teatro dell'Opera di Roma. Robbins è una tra le più grandi personalità della danza mondiale e poterlo riproporre qui è un vero onore» ha spiegato Abbagnato. Primi ballerini in scena anche Rebecca Bianchi, Susanna Salvio, Claudio Cocino, Alessio Rezza.(S. Cig.)

P.za B. Gigli 1, domani alle 20, in replica venerdì ore 15 e ore 20; 2/02 ore 16,30; 5/02 ore 20, operaroma.it

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

