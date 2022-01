Elena Gianturco

Passo storico per la medicina, un trapianto di cuore da maiale a uomo è stato eseguito con successo per la prima volta negli Usa a Baltimora. Il primo coraggioso paziente è stato David Bennett, 57 anni, con una malattia cardiaca allo stadio terminale che davanti al bivio, morire o sottoporsi all'operazione sperimentale, ha scelto di accettare il trapianto di cuore di maiale geneticamente modificato.

«Voglio vivere. So che è uno sparo nel buio, ma è la mia ultima possibilità» ha detto Bennett il giorno prima dell'intervento all'ospedale dell'Università del Maryland. Una decisione vincente, almeno per il momento. A quattro giorni dall'operazione, durata otto ore, Bennett secondo i medici sta bene, ma sarà costantemente monitorato nelle prossime settimane. Il suo obiettivo è alzarsi dal letto dopo essere stato ricoverato in ospedale per mesi. «Procediamo con cautela, ma siamo anche ottimisti sul fatto che questo intervento chirurgico, primo al mondo, fornirà in futuro un'importante nuova opzione. È un primo passo verso la soluzione del problema della scarsità di organi» ha affermato Bartley Griffith, uno dei chirurghi che ha effettuato il trapianto.

La rivoluzionaria procedura offre infatti una speranza a centinaia di migliaia di pazienti. Secondo i dati ufficiali negli Stati Uniti circa 110.000 persone sono attualmente in attesa di un trapianto di organi e più di 6000 pazienti muoiono ogni anno prima di ottenerne uno. O come nel caso di Bennett, malati ritenuti, per le scarse possibilità di sopravvivenza, non idonei per un trapianto di cuore convenzionale. I medici hanno così proposto uno xenotrapianto (trapianto con un organo da animale). A dare il via libera all'operazione è stata la Food and Drug Administration statunitense che alla vigilia di Capodanno ha concesso l'autorizzazione di emergenza per la procedura sperimentale che ha salvato la vita al 57enne.



