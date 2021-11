Elena Gianturco

Oltre 200 nuovi posti di lavoro, che andranno a sommarsi ai 1.200 attuali, dando così una spinta all'occupazione e un'opportunità di crescita al tessuto sociale del territorio. Sviluppo e lavoro, come volano dell'economia locale. Una sinergia rappresentata in pieno dalla Fase 4 di ampliamento del Valmontone Outlet che dopo 12 mesi di cantiere è stata inaugurata ieri alla presenza di un testimonial d'eccezione, il campione olimpico Marcell Jacobs.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra DWS e Promos, è partito nel giugno 2020, in piena pandemia, con un investimento di 15 milioni di euro per 6mila mq di superficie commerciale con 20 nuove insegne, infrastrutture e servizi tra cui una farmacia comunale e un medical center. Una nuova area di oltre 1.500 mq che permetterà ai visitatori di abbinare lo shopping alla tutela della propria salute e alla prevenzione. A completare l'opera un parcheggio seminterrato con 160 posti auto coperti.

«Valmontone Outlet è un asset molto importante per noi e abbiamo supportato questa ulteriore espansione con convinzione. Crediamo che il progetto di sviluppo rappresenti un ulteriore rafforzamento della proposta del Centro, migliorando l'esperienza dei visitatori e creando ulteriore valore e occupazione per il territorio», ha commentato Giuseppe Colombo, direttore Real Estate Italy di DWS.

L'ampliamento che si sviluppa nell'area dell'ingresso Est, aumenterà del 20% lo spazio attualmente a disposizione e permetterà alla struttura che con una media di 8 milioni di visitatori all'anno è il Factory Outlet più visitato d'Italia, di superare i 200 punti vendita. Il nuovo assetto porterà inoltre ad un incremento occupazionale con ricadute positive anche sull'indotto.

«L'outlet non solo è la più importante realtà economica della città ma, rappresenta un volano per lo sviluppo di tutto il territorio» ha sottolineato il sindaco di Valmontone, Alberto Latini. «L'idea di un centro medico all'interno dell'outlet - spiega Tomaso Maffioli, amministratore delegato di Promos - nasce dalla volontà di creare un link ancora più forte con il territorio, offrendo ai visitatori anche servizi di tipo diverso, in grado di ampliare le occasioni e le opportunità di cura per il bacino di utenza locale».

La collaborazione tra Promos e DWS «non si fermerà qui - ha aggiunto Filippo Maffioli, amministratore delegato di Promos - già allo studio un imminente sviluppo che potrebbe vedere la luce tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 e che coinvolgerà la Piazza Centrale, per un restyling completo e l'inserimento di un'area che coinvolgerà brand di segmento premium».

