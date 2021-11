Elena Gianturco

Nella giornata contro la violenza sulle donne, arriva la stretta del Governo. È già pronto il pacchetto sicurezza per tutelare le vittime di abusi e maltrattamenti. Tra le misure il braccialetto elettronico per i violenti, destinatari dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. E se il braccialetto viene rifiutato scattano gli arresti domiciliari. Nel pacchetto contro la violenza sulle donne a cui stanno lavorando le ministre di Interno e Giustizia, Luciana Lamorgese e Marta Cartabia, insieme alle colleghe Mariastella Gelmini, Elena Bonetti e Mara Carfagna si valuta anche l'innalzamento delle pene minime per l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di procedere d'ufficio per violenza domestica, senza la necessità che la donna sporga querela. L'obiettivo delle misure che andranno in Consiglio dei ministri già la prossima settimana è quello di prevenire violenze e femminicidi. Sono infatti allarmanti i dati diffusi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne. Ogni giorno sono 89 le vittime di violenza in Italia. Dall'inizio dell'anno sono state uccise 109 donne (+8%), 93 in ambito familiare-affettivo. «Barbarie non è un termine esagerato» e «la gravità dei fatti chiamano le istituzioni anche a ripensare norme e procedure più adeguate, consapevoli che serve un approccio globale» ha detto la ministra della Giustizia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

