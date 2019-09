Elena Benelli

Vent'anni e non sentirli, o meglio, vent'anni e celebrarli con una notte bianca di teatro, musica, cinema e tante iniziative dal pomeriggio di domani a mezzogiorno di domenica.

Il teatro India sul lungotevere recentemente intitolato a Vittorio Gassmann, nell'ex fabbrica Mira Lanza, all'ombra del Gazometro, è al contempo monumento contemporaneo di (recuperata) archeologia industriale e palcoscenico delle istanze più nuove del Terzo Millennio. Costola del teatro Argentina, deve il nome alla mitologica India di Colombo, territorio di abbagli, sconfinamenti e nuove scoperte.

Per questo spazio - che presto sarà oggetto di nuovi lavori di ammodernamento - ospiterà i progetto Oceano indiano dell'attuale direzione, Giorgio Barberio Corsetti e Francesca Corona, con il lavoro di cinque artisti in residenza. Il programma di domani prevede l'occupazione artistica di tutti gli spazi: nell'Arena una yurta (la tenda mobile dei nomadi dell'Asia) per performance e incursioni a sorpresa e un'automobile per uno spettacolo per 5 persone, che si ripeterà ogni 8 minuti, di Bartolini/Baronio.

Nel Foyer della Sala A il Tevere come elemento che scorre rievocato da audio e video, gruppi musicali e offerte che vanno dalla consulenza filosofica al make up (dalle 16 alle 04). Nella Sala A Silent cinema con film legati a Roma da seguire in cuffia(dalle 16 alle 03 con pratiche e laboratori; dalle 03 alle 09 con sessione d'ascolto; dalle 11 alle 12 con spettacolo per bambini). Nella Sala B laboratori per incontri, scambio di saperi, ascolti, esperienze tra danza, yoga e meditazione (dalle 16 alle 12 con pausa di 30' tra i film).

Nella Sala C ascolti e tracce sonore che lavorano sulla disperazione temporale a cura di Riccardo Fazi e sessioni di Letture a cura di Daria Deflorian e Attilio Scarpellini (dalle 16 alle 02 e dalle 10 alle 12). Infine, l'Indiateca propone una mostra di materiali, immagini, proiezioni video e reperti archeologici dall'archivio del Teatro, con la possibilità di vedere e ascoltare con cuffie le registrazioni degli spettacoli e testimonianze dei suoi protagonisti (dalle 16 alle 02 e dalle 10 alle 12). Ingresso gratuito.

Venerdì 20 Settembre 2019

