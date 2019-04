Elena Benelli

Una selezione di 60 fotografie in bianco e nero (50x60 cm) che ritraggono 37 volti antichi, in marmo o travertino, significativi esempi delle collezioni capitoline. È la mostra Volti di Roma, che nasce dall'incontro tra la Sovrintendenza Capitolina, impegnata in una sempre più ampia e ricca documentazione del proprio patrimonio, e il progetto di ricerca sulla ritrattistica antica del fotografo Luigi Spina. In realtà un dialogo tra antico e moderno. Tra questi ritratti di epoca repubblicana e imperiale, di personaggi noti o di sconosciuti, oltre ad alcune teste ideali, copie romane da originali greci e i volti che si possono incontrare oggi, così come li rende la fotografia realizzata a banco ottico.

Via Ostiense 106, da oggi dal 22/09, 5 euro, www.museiincomuneroma.it

A sin. Ritratto femminile, a des. Testa di Apollo Omphalos

