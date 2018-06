Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliUna esperienza artistica che vuole essere un momento di condivisione intima e profonda con piuttosto che ad un concerto canonico. Nel nuovo tour di Graham Nash i successi del suo repertorio si tramutano in storie, confidenze e ricordi raccontati in canzoni ed elevati a protagonisti assoluti di An Intimate Evening of Songs and Stories, l'ultima avventura dell'ex componente ddei Crosby, Stills, Nash & YoungGraham che il 2 luglio apre la ventottesima edizione del festival I Concerti nel ParcoSubito dopo toccherà a Joey Alexander (3/07), enfant prodige quindicenne, al debutto a Roma con la sua unica data italiana. Con Eclipse, terzo ed ultimo disco che presenterà durante la serata, la sua musica continua ad attingere ispirazioni del passato, mantenendo intatto, nonostante le influenze chiare e decise, il timbro fortemente contemporaneo e ricercato che lo contraddistingue. Mercoledì 4 luglio ad esibirsi invece è Gio Evan in A Piedi il Mondo, seguito dalla sensuale voce spagnola di Monica Molina (5/07), per poi lasciare il palco a Videogames & Cult Movies, produzione originale de I Concerti nel Parco con la Player2 Orchestra diretta da Ivano Guagnelli (6/07). The Black Blues Brothers in They Are Back in the Black! arriva invece nel pieno del festival proponendo uno spettacolo firmato Alexander Sunnyin in cui ad intrecciarsi insieme saranno aspetti della danza, del circo contemporaneo e della commedia musicale (10/07). A continuare il ricco programma è poi la volta di Rossini Compilation di Paolo Cavoli in occasione dei 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini (10/07), di Claudia Gerini con la sua versione, tutta al femminile, della spericolata e poetica vita di Franco Califano (14/07) e di Suzanne Vega nella sua unica tappa italiana (16/07). Infine si chiude il sipario di questo ricco evento estivo con l'esibizione del pianista Giuseppe Albanese che, aiutato da Filippo Timi in veste di interprete di testi tratti dalle Lettere di Claude Debussy e le poesie di Paul Verlaine, Charles Marie Leconte de Lisle, Percy Bysshe Shelley, Charles Baudelaire, renderà omaggio al compositore francese in Clair de Lune Anagrafica sentimentale di un genio inquieto, (21/07) ; della portoghese Teresa Salguiero e il suo live O Horizonte... e a Memória ( 28/07) e dei Flamenco Tango Neapolis, in scena con ArrassusìaChe a Napoli vuol dire non sia mai! ,che regala un creativo omaggio alla Canzone Napoletana fondendone i ritmi con quelli del Flamenco e del Tango Argentino.