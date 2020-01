Elena Benelli

Una delle attrici più amate della recente cinematografia,

un operaio e musicista, una band nata nelle campagne umbro-laziali. La prima serata dell'anno di Lingue a sonagli, il salotto talk di Radio Rock condotto da Luca Bussoletti, giovedì, porta sul palco l'attrice e produttrice Anna Falchi, il cantautore indie salito alla notorietà grazie al singolo Cuore, Clavdio e il gruppo rock melodico, diretto e schietto degli Scimmiasaki. A turno e insieme si racconteranno al pubblico via radio, trasformando anche la serata in un live con il pubblico. L'opening act è di Tavo cantautore inserito tra gli artisti emergenti del panorama indie/pop, autore dell'album Funambolo ( Noize Hills Records).

Sul palco, venerdì, sarà la volta di Margherita Zanin, vincitrice del Contest 1MNext (esibitasi poi al Concertone di Piazza San Giovanni), per presentare l'ultimo disco, Distanza In Stanza.

Via E. Giovenale 54 (Pigneto), inizio concerti alle 22, ingr. libero, info 3271492873

