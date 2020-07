Elena Benelli

Un potenziamento del tax credit 2020 per sostenere la filiera cinematografica e audiovisiva italiana. Il provvedimento è stato firmato ieri, di concerto, da Dario Franceschini (foto) e Roberto Gualtieri, rispettivamente ministro per i Beni Culturali e dell'Economia. Il tax credit cinema verrà riconosciuto fino al 31 dicembre e le aliquote verranno incrementate di 10 punti percentuale (max 40%) per i film che hanno sostenuto almeno due settimane di riprese dal 23 febbraio al prossimo 30 novembre. L'importo del credito d'imposta verrà riconosciuto, in deroga, anche alle produzioni non terminate a causa di un'interruzione irreversibile delle riprese per effetto della pandemia, arrivando a coprire fino al 40% dei costi sostenuti. Infine, il decreto stabilisce la non obbligatorietà di copertura assicurativa -sul rischio di fermo da Covid-19 - se non disponibile correntemente sul mercato.

