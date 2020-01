Elena Benelli

Tradizione e Tradimento parla di scelte e rappresenta esso stesso una scelta, quella di scrivere solo quando si è mossi da una reale ispirazione e necessità, parola di Niccolò Fabi che, con il nuovo album - uscito a tre anni e mezzo da Una somma di piccole cose - torna in tour e approda in doppia data al Parco della Musica, domenica e lunedì. La stessa venue dove - giovedì scorso - ha ricevuto la Targa Faber del Premio Fabrizio De André. «Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio», così ha definito il suo ritorno ai live dopo un anno e mezzo trascorso a creare nuova musica e lavorare ai suoi progetti solidali con Medici con l'Africa CUAMM. Scritto e registrato tra Roma e Ibiza e prodotto insieme agli amici storici Roberto Angelini e Pier Cortese (con lui anche sul palco), Tradizione e Tradimento è un disco sulla ricerca di un equilibrio all'interno di un cambiamento tra la memoria e la prospettiva. Come trarre forza da ciò che ci è stato consegnato come tradizione e allo stesso tempo avere il coraggio di tradire quel percorso.

V.le P. de Coubertin 30, bigl. da 23,80 a 50 euro, auditorium.com

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

