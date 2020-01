Elena Benelli

«Torno a I Capuleti e i Montecchi con cui debuttai a 27 anni al Comunale di Bologna, dopo oltre 30 anni perché per un teatro come questo credo sia giusto pensare a un repertorio ampio e perché oggi affronto Bellini con tutta l'esperienza accumulata eseguendo gli autori venuti dopo di lui» parola di Daniele Gatti, nuovo Direttore musicale dell'Opera di Roma, sul podio da domani e per cinque repliche. Con il regista Denis Krief hanno recuperare le convenzioni delle rappresentazione di belcanto, a cominciare dalla importanza e rivitalizzazione dei recitativi, che sono il vero moto dell'azione dell'opera, mentre arie e duetti sono la cristallizzazione delle situazioni, approfondite psicologicamente attraverso la musica più che le parole, grazie a un suono, un accordo, una tinta». Nei ruoli di Giulietta e Romeo, secondo un costume d'epoca, due voci femminili, Mariangela Sicilia e Vasilisa Berzhanskaya (nella foto di Y. Kageyama).

Domani alle 20 (diretta Rai Radio3), domenica ore 16,30; 28/01 alle 20; 1/01 ore 18; 4/02 ore 20; 6/04 ore 20, info operaroma.it

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

