Elena Benelli

Torna intima e sincera, con altre due date romane (le prime due a marzo) del suo Diari Aperti tour, la serie di live per i quali la cantante ha scelto la dimensione intima e avvolgente del teatro. Il nuovo lavoro contiene undici tracce, tutte in italiano, che sono anche undici fotogrammi della sua vita, racconti e ricordi ripresi e rivestiti di musica, pagine reali di quaderni e agende che fin da bambina hanno accompagnato la sua vita e raccolto i suoi pensieri.

«Se cercherai chi sono stata ritroverai chi sono adesso» come canta in Tua per sempre. La tournée ricerca una dimensione intima, senza rinunciare al contatto direttissimo con il pubblico. «Non voglio subire il teatro - commenta Elisa - ci si alza e si balla quando il repertorio lo prevede. Lo trovo un bel modo di fare musica leggera».

V.le P. de Coubertin 30, oggi e domani, ore 21, bigl, da 39 a 80 euro, www.auditorium.com

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

