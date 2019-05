Elena Benelli

Thom Yorke, Skunk Anansie, Tears for Fears, Thirty Seconds to Mars, Ben Harper, Diana Krall, Take That, Rufus Wainwright, Angélique Kidjo, Nick Mason, Steve Hackett (che suonerà il 20 luglio, cinquantesimo anniversario dello sbarco della luna), Toto, sono fra le star internazionali del Roma Summer Fest, al Parco della Musica dal 23 giugno al 2 agosto. Ad aprire in doppia data (con replica il 24) saranno i Maneskin. Fra gli altri italiani dell'edizione 2019 Fiorella Mannoia, Irama, vincitore di Amici nel 2018, Il Volo (che festeggia i dieci anni di carriera), Tiromancino, lanciati da X-Factor. E ancora novità come Gazzelle, Bowland, ma anche i Carmina Burana e Federico Zampaglione dei Tiromancino. In calendario anche progetti speciali come i concerti/spettacoli di Massimo Ranieri (Malia napoletana) e Gigi Proietti (Cavalli di battaglia), Tony Hadley con la Gerardo Di Lella Pop Orchestra, Taranta Gitana Opi & Gipsy Gold, la Famiglia Reyes (ex Gypsy Kings) e L'Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna. Torna anche Retape, progetto della Fondazione Musica per Roma per dare visibilità ai talenti emergenti della Capitale. Tra gli ospiti speciali di Retape, Fabrizio Moro, Roberto Angelini, Ainè (28 giugno).

