Elena Benelli

«Suonare dal vivo è un po' come condividere una parte di vita»

, così Paola Turci ha presentato le due grandi anteprime di quello che sarà il suo Viva da morire tour in autunno (il 12 novembre da Torino), ovvero il concerto di Milano che si è svolto il 13 maggio, e quello di questa sera in Auditorium, a Roma. Un live, quello di casa, che mostrerà tutta la grinta della cantautrice romana: il concerto andrà infatti in diretta su Radio Rai2 dal palco. Un regalo ai fan che non potranno essere in sala Santa Cecilia ed uno speciale appuntamento di Radio2 Live, scandito in loco dalla voce della storica conduttrice Carolina di Domenico. In scaletta il brano presentato a Sanremo, L'ultimo ostacolo, e il nuovo singolo - che dà il titolo all'album - scritto dal rapper Pula+.

«Suonerò una parentesi anche acustica, con una scaletta che comprenderà anche i miei primi dischi. Mi piace pensare che sarà come un viaggio, un lungo viaggio emozionale» ha detto. Sul palco sarà accompagnata da Fabrizio Fratepietro alla batteria, Pierpaolo Ranieri al basso, Roberto Procaccini alle tastiere e Fernando Pantini alla chitarra.

Viale P. e Coubertin, oggi alle 21, bigl. da 29 a 46 euro, www.auditorium.com; diretta Radio Rai e streaming su su RaiPlayRadio.it/Radio2

riproduzione riservata ®

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA