Elena Benelli

«Siamo ancora all'inizio del nostro lavoro, ma vorrei che il Teatro di Roma fosse in stretta connessione con Villa Torlonia, con l'India, soprattutto con le periferie con l'obiettivo di convogliare energie complici senza assumersi alcuna rappresentanza specifica», Giorgio Barberio Corsetti neo direttore dei Teatri di Roma, si presenta così e illustra le idee principali del suo mandato (entrerà in carica ufficialmente il primo aprile. Al suo fianco - ieri durante l'incontro con i media all'Argentina - Francesca Corona che avrà specifica consulenza per il teatro India.

Il regista, tra i più apprezzati e autorevoli della scena nazionale e internazionale,si occuperà del sistema Teatro di Roma-Teatro Nazionale che comprende oltre ai teatri Argentina, India, Valle, Torlonia, Villa Pamphilj, Globe e i cosiddetti teatri di cintura, Ostia Lido, Tor Bella Monaca, Quarticciolo.

Il progetto è quello di tenere aperto il teatro Argentina il più possibile, non solo per gli spettacoli, così l'India e più avanti i teatri di cintura, in attesa il Valle ridiventi agibile per spettacoli dopo il bando europeo per interventi su impianti e messa in sicurezza che dovrebbe dare i propri risultati entro l'anno. L'obiettivo? «Un teatro aperto alla città, un centro della cultura aperto a tutti, non solo ad un piccolo gruppo, un luogo che possa essere vissuto tutto il giorno, non solo legato agli spettacoli in cartellone. Teatro della capitale, anche se mi piacerebbe che fosse uno dei primi d'Europa» ha spiegato Barberio Corsetti che, entro giugno, prevede di aver stilato la programmazione del 2020 (la stagione 2019 è già stato programmato dall'ex direttore Antonio Calbi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA