Si va da icone della storia del jazz come Archie Shepp, Abdullah Ibrahim, Dave Holland, Ralph Towner e Gary Bartz a esponenti della nuova scena come Kokoroko, Moonlight Benjamin, Donny McCaslin, Maisha e Cory Wong. Tante le donne, come Dianne Reeves e Carmen Souza (foto) al fianco dei talenti più recenti come Linda May Han Oh, Elina Duni e Federica Michisanti. Poi i Radiodervish e l'ensemble Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. In programma anche il tributo a Leonard Bernstein di Gabriele Coen.

Quello che maggiormente caratterizza l'edizione del Roma Jazz Festival è il tema; No Borders - Migration and integration/Nessun confine - Migrazione e integrazione: «Perché in questo momento storico ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. I musicisti che abbiamo chiamato sono stati scelti anche per il loro impegno sociale e civile» spiega Mario Ciampà, direttore della manifestazione. Roma Jazz Festival animerà il Parco della Musica, la Casa del Jazz ed i club Monk e Alcazar per un totale di ventuno concerti, dal 1 novembre (aprono i Radiodervish in Auditorium in contemporanea ai Kokoroko al Monk) al 1 dicembre. Location differenti e diffuse sul territorio: Per raggiungere le diverse fasce di pubblico» dice Josè Dosal, amministratore delegato dei Fondazione Musica per Roma. Il tema dell'abbattimento delle barriere sarà ribadito anche dall'installazione di Alfredo Pirri: una struttura trasparente che dividerà in due la Cavea, ma che potrà essereattraversata dal pubblico, in un ribaltamento del concetto del muro (www .romajazzfestival.it).

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

