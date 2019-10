Elena Benelli

Sarà il coreografo olandese Arno Schuitemaker con il suo The Way You Sound Tonight (foto)- indagine sulla relazione tra scena e pubblico, tra scrittura coreografica e percezione - ad aprire, oggi e domani al teatro Vascello, questa edizione di Dancing Days, la sezione del Romaeuropa Festival, curata da Francesca Manica, dedicata alle nuove tendenze della danza europea. Epicentro della rassegna saranno le sale del Mattatoio di Testaccio che ospiteranno Chiara Taviani ed Henrique Furtado Vieira in Stand still you ever-moving spheres of heaven (domani); Hamdi Dridi con I listen (you) see (domani) e Tu meur(s) de terre (venerdì). Il rapporto tra padri e figli è indagato da Sylvain Bouillet (NAÏF Production) e il figlio Charlie in Des gestes blancs (venerdì). Al satellite Keo è ispirata la creazione di Elena Sgarbossa (sabato e domenica); poi Theo Mercier & Steven Michel in Affordable Solution for Better Living (sabato) e Kim-Jomi Fischer & Marta Alstadsaeter in Engel (domenica); infine Kor'sia con Double Bill: Somiglianza + Cul de sac (domenica). Il 30 ottobre la serata di premiazione di DNAppunti coreografici con Enzo Cosimi (romaeuropa.net).

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

